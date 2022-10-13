"Динамо" - "Ренн": где и когда смотреть матч Лиги Европы
Сегодня, 13 октября, киевское "Динамо" сыграет против французского "Ренна" в 4-м туре группового раунда Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", имеющие по 7 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий – 3 набранных балла.
В 4-м туре "Динамо" снова сыграет против французского "Ренна". Матч состоится завтра, 13 октября. Букмекеры не верят в киевлян. На победу украинцев коэффициент 4,60, а на французов – 1,80. Ничью оценивают в 3,70.
Матч пройдет в Кракове. Начало в 19:45. Прямая трансляция – Megogo.
Лига Европы
Группа B. 4-й тур
12 октября
"Динамо" (Украина) - "Ренн" (Франция)
Краков, стадион "Краковия"
Начало в 19:45
Прямая трансляция - Megogo
- 6 октября в 3-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну".
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