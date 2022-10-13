Об этом сообщает Еспресо.TV.

Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", имеющие по 7 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий – 3 набранных балла.

В 4-м туре "Динамо" снова сыграет против французского "Ренна". Матч состоится завтра, 13 октября. Букмекеры не верят в киевлян. На победу украинцев коэффициент 4,60, а на французов – 1,80. Ничью оценивают в 3,70.

Матч пройдет в Кракове. Начало в 19:45. Прямая трансляция – Megogo.

Лига Европы

Группа B. 4-й тур

12 октября

"Динамо" (Украина) - "Ренн" (Франция)

Краков, стадион "Краковия"

Начало в 19:45

Прямая трансляция - Megogo

6 октября в 3-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну".

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