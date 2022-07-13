"Динамо" разгромно проиграло "Лиону" в благотворительном матче
В благотворительном матче киевское "Динамо" уступило французскому "Лиону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу французов и прошел под благотворительным лозунгом "Match For Peace! Stop The War!". "Динамо" и "Лион" выпустили основные составы.
В ворота вышедшего на поле во втором тайме Руслана Нещерета забили Кастелло Люкеба, Бойе и Секу Лега.
Первый матч, в котором и Мирча Луческу, и Петер Бош предоставили возможность проявить себя преимущественно резервистам, завершился победой динамовцев – 3:1.
Благотворительный матч
12 июля
"Лион" (Франция) – "Динамо" (Украина) 3:0
Голы: Люкеба, 52, Бойе, 74, Лега, 77
- 29 июня в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило швейцарской "Лозанни" .
- 5 июля "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Янг Бойзом".
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