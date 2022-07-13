"Динамо" разгромно проиграло "Лиону" в благотворительном матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу французов и прошел под благотворительным лозунгом "Match For Peace! Stop The War!". "Динамо" и "Лион" выпустили основные составы.

В ворота вышедшего на поле во втором тайме Руслана Нещерета забили Кастелло Люкеба, Бойе и Секу Лега.

Первый матч, в котором и Мирча Луческу, и Петер Бош предоставили возможность проявить себя преимущественно резервистам, завершился победой динамовцев – 3:1.

Благотворительный матч

12 июля

"Лион" (Франция) – "Динамо" (Украина) 3:0

Голы: Люкеба, 52, Бойе, 74, Лега, 77

29 июня в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило швейцарской "Лозанни" .

5 июля "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Янг Бойзом".

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