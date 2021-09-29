"Динамо" разгромно проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило в гостях мюнхенской "Баварии"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Динамо" неплохо начало встречу в Мюнхене, но игру киевлян быстро сломал пенальти, который "Бавария" заработала на 12-й минуте. После подачи углового мяч попал в руку Сергею Сидорчуку и рефери из Италии Марко Гуида назначил одиннадцатиметровый. Его умело реализовал Роберт Левандовски.
На 27-й минуте немецкий клуб увеличил преимущество. Динамовцы потеряли мяч в середине поля, Томас Мюллер передачей вразрез вывел на ударную позицию в штрафной площадке Роберта Левандовски, сделавшего дубль.
На 68-й минуте "Бавария" довела счет до разгромного – стремительную контратаку мюнхенцев ударом под перекладину завершил Серж Гнабри.
На 74-й минуте избиение команды Мирчи Луческу продолжил Лерой Сане, забивший сумасшедший гол ударом с левого фланга, когда у него срезался мяч при попытке выполнить навес.
На 87-й минуте Эрик Максим Шупо-Мотинг забил в ворота "Динамо" пятый гол и установил окончательный счет.
"Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу. Португальская "Бенфика", во 2-м туре обыгравшая в Лиссабоне испанскую "Барселону", с 4 баллами вторая. У каталонцев нет ни одного очка, они идут последними.
В 3-м туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны".
Лига чемпионов
2-й тур
Группа E
29 сентября
"Бавария" (Германия) – "Динамо" (Украина) 5:0
Голы: Левандовские, 12 (пен.), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг
"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Павар, 69), Горетцка (Забитцер, 80), Киммих, Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Мусиала, 69), Сане (Сане) 79) .
"Динамо": Бущан, Тимчик (Кендзера, 46), Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), Гармаш (Супряга, 70).
Предупреждения : Тимчик, 37, Эрнандес, 90+1
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Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью против итальянского "Интера".
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