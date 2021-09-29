"Динамо" разгромно проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Динамо" неплохо начало встречу в Мюнхене, но игру киевлян быстро сломал пенальти, который "Бавария" заработала на 12-й минуте. После подачи углового мяч попал в руку Сергею Сидорчуку и рефери из Италии Марко Гуида назначил одиннадцатиметровый. Его умело реализовал Роберт Левандовски.

На 27-й минуте немецкий клуб увеличил преимущество. Динамовцы потеряли мяч в середине поля, Томас Мюллер передачей вразрез вывел на ударную позицию в штрафной площадке Роберта Левандовски, сделавшего дубль.

На 68-й минуте "Бавария" довела счет до разгромного – стремительную контратаку мюнхенцев ударом под перекладину завершил Серж Гнабри.

На 74-й минуте избиение команды Мирчи Луческу продолжил Лерой Сане, забивший сумасшедший гол ударом с левого фланга, когда у него срезался мяч при попытке выполнить навес.

На 87-й минуте Эрик Максим Шупо-Мотинг забил в ворота "Динамо" пятый гол и установил окончательный счет.

"Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу. Португальская "Бенфика", во 2-м туре обыгравшая в Лиссабоне испанскую "Барселону", с 4 баллами вторая. У каталонцев нет ни одного очка, они идут последними.

В 3-м туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны".

Лига чемпионов

2-й тур

Группа E

29 сентября

"Бавария" (Германия) – "Динамо" (Украина) 5:0

Голы: Левандовские, 12 (пен.), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг



"Бавария": Нойер, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Павар, 69), Горетцка (Забитцер, 80), Киммих, Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Мусиала, 69), Сане (Сане) 79) .

"Динамо": Бущан, Тимчик (Кендзера, 46), Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), Гармаш (Супряга, 70).

Предупреждения : Тимчик, 37, Эрнандес, 90+1

Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью против итальянского "Интера".

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