"Динамо" разгромило "Лудогорец" в первом матче на втором сборе

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Второй зимний сбор "Динамо" проводит в Турции. Как и в прошлом году, киевское "Динамо" второй сбор начало контрольной встречей с действующим чемпионом Болгарии - "Лудогорцем".



Матч закончился уверенной победой "Динамо" со счётом 4:1. За киевлян забили Денис Гармаш, Витиньо, Илья Шкурин и Николай Шапаренко.



Товарищеский матч



31 января



"Динамо" - "Лудогорец" 4:1



Голы : Гармаш, 16 (пен.), Витиньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 - Десподов, 78 (пен.)

31 января в заключительном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" победил сербскую "Црвену Звезду".