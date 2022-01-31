"Динамо" разгромило "Лудогорец" в первом матче на втором сборе
В стартовом матче второго зимнего тренировочного сбора киевское "Динамо" разгромило болгарский "Лудогорец"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Второй зимний сбор "Динамо" проводит в Турции. Как и в прошлом году, киевское "Динамо" второй сбор начало контрольной встречей с действующим чемпионом Болгарии - "Лудогорцем".
Матч закончился уверенной победой "Динамо" со счётом 4:1. За киевлян забили Денис Гармаш, Витиньо, Илья Шкурин и Николай Шапаренко.
Товарищеский матч
31 января
"Динамо" - "Лудогорец" 4:1
Голы : Гармаш, 16 (пен.), Витиньо, 38, Шапаренко, 47, Шкурин, 75 - Десподов, 78 (пен.)
- 31 января в заключительном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" победил сербскую "Црвену Звезду".
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