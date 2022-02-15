"Динамо" разгромило "Кайрат" в контрольном матче на сборах

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч "Динамо" и "Кайрата" завершился разгромной победой киевлян со счетом 4:0. Голы забили Александр Сирота, Виктор Цыганков и Владислав Кулач. Еще раз в свои ворота забил футболист казахского клуба.



Контрольный матч



15 февраля



"Динамо" - "Кайрат" - 4:0



Голы: Кассабулат, 7 (авт.), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85

15 февраля в контрольном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" уступил "Мариуполю".