"Динамо" разгромило испанский клуб в первом матче нового года
В первом матче этого года киевское "Динамо" разгромило испанский "Атлетико Пульпиленьо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 21 января, "Динамо" провело первый контрольный матч на тренировочном сборе в Испании. В соперниках должна была быть сборная свободных агентов Испании, но в их коллективе произошла вспышка коронавируса и пришлось искать замену.
На предложение "Динамо" откликнулся "Атлетико Пульпиленьо" из 4-го дивизиона Испании. Киевляне победили соперника со счётом 4:0. Голы забили Виктор Цыганков (дубль), Карлос де Пена и Виталий Буяльский.
Товарищеский матч
Двадцать первое января
"Динамо" – "Атлетико Пульпиленьо" 4:0
Голы : Цыганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльский, 87
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