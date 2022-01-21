"Динамо" разгромило испанский клуб в первом матче нового года

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 21 января, "Динамо" провело первый контрольный матч на тренировочном сборе в Испании. В соперниках должна была быть сборная свободных агентов Испании, но в их коллективе произошла вспышка коронавируса и пришлось искать замену.



На предложение "Динамо" откликнулся "Атлетико Пульпиленьо" из 4-го дивизиона Испании. Киевляне победили соперника со счётом 4:0. Голы забили Виктор Цыганков (дубль), Карлос де Пена и Виталий Буяльский.

Товарищеский матч



Двадцать первое января



"Динамо" – "Атлетико Пульпиленьо" 4:0



Голы : Цыганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльский, 87

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