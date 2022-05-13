"Динамо" разгромило эстонскую "Флору" в день своего 95-летия

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 13 мая, "Динамо" отмечает свое 95-летие. На день рождения киевлян пришелся благотворительный матч с "Флорой", который закончился победой украинцев 3:0.

Голы во встрече забили Назар Волошин, Никита Бурда и Константин Вивчаренко. Большинство ключевых футболистов "Динамо" сейчас в сборной Украины, но в матче приняли участие такие известные игроки, как Денис Бойко, Александр Андриевский и Владимир Шепелев.

В рамках благотворительного турне футболисты "Динамо" одержали победы над польской "Легией" (3:1), турецким "Галатасараем" (3:1), немецкой "Боруссией Д" (3:2), швейцарским "Базелем" (3:2) ) и сыграли вничью с румынским "Клужем" (0:0) и загребским "Динамо" (2:2).

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