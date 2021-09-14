"Динамо" разгромило "Бенфику" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Динамо" U-19 со счетом 4:0. Голами отметились Антон Боль, Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло.



"Динамо" играет в одной группе юношеской Лиги УЕФА с "Барселоной", "Баварией" и "Бенфикой".

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры "Динамо" - "Бенфика" в 1-м туре ЛЧ.



Победитель группы выйдет в 1/8 финала ЛЧ, второе место - в 1/16-ю.



Юношеская Лига УЕФА



1-й тур



14 сентября



"Динамо" U-19 - "Бенфика" U-19 4:0



Голы: Боль, 9, Бражко, 65 (пен.), Волошин, 79, Диалло, 81

14 сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".

сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики". Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" по силам победить "Бенфику" в матче Лиги чемпионов.

Экс футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк заявил, что киевлянам необходимо победить "Бенфику" в домашнем матче Лиги чемпионов.

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