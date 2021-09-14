"Динамо" разгромило "Бенфику" в юношеской Лиге УЕФА
В 1-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 победило лиссабонскую "Бенфику" U-19
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Динамо" U-19 со счетом 4:0. Голами отметились Антон Боль, Владимир Бражко, Назар Волошин и Самба Диалло.
"Динамо" играет в одной группе юношеской Лиги УЕФА с "Барселоной", "Баварией" и "Бенфикой".
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры "Динамо" - "Бенфика" в 1-м туре ЛЧ.
Победитель группы выйдет в 1/8 финала ЛЧ, второе место - в 1/16-ю.
Юношеская Лига УЕФА
1-й тур
14 сентября
"Динамо" U-19 - "Бенфика" U-19 4:0
Голы: Боль, 9, Бражко, 65 (пен.), Волошин, 79, Диалло, 81
- 14 сентября стало известно, что основной вратарь "Динамо" Георгий Бущан сможет помочь киевлянам в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".
- Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что "Динамо" по силам победить "Бенфику" в матче Лиги чемпионов.
- Экс футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк заявил, что киевлянам необходимо победить "Бенфику" в домашнем матче Лиги чемпионов.
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