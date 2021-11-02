"Динамо" разгромило "Барселону" и досрочно вышло в плей-офф юношеской Лиги УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Проходивший в Киеве матч "Динамо" - "Барселона" закончился победой украинских юношей со счетом 4:1. Победными голами отличились Максим Дячук, Кирилл Попов и сделавший дубль Самба Диалло.



"Барселона" U-19 запомнилась двумя моментами. Голом Хуана Гаррида и удалением Илиаса Акомача.



"Динамо" с 10 очками возглавляет группу E. Такой результат помог киевлянам досрочно выйти в плей-офф турнира. "Бавария" с 0 баллами идет последней. Второе место у "Бенфики", а третье у "Бенфики".

В 5-м туре, 23 ноября, "Динамо" встретится на своем поле с мюнхенской "Баварией".

Матч основных команд "Динамо" – "Барселона" состоится сегодня на стадионе "Олимпийский" и начнется в 19:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

Юношеская Лига УЕФА

4-й тур

Группа E

2 ноября

"Динамо U-19" (Украина) – "Барселона U-19" (Испания) 4:1



Голы: Диалло, 2, 82, Попов, 45+1, Дячук, 66 – Гарридо, 37



Удаление: Акомач, 40 (вторая желтка карточка)

29 сентября во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" разгромно победило мюнхенскую "Баварию".

20 октября "Динамо" сыграло вничью против испанской "Барселоны" в 3 туре юношеской Лиги УЕФА.

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