"Динамо" разгромило "Барселону" и досрочно вышло в плей-офф юношеской Лиги УЕФА
В 3-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" разгромно победило испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Проходивший в Киеве матч "Динамо" - "Барселона" закончился победой украинских юношей со счетом 4:1. Победными голами отличились Максим Дячук, Кирилл Попов и сделавший дубль Самба Диалло.
"Барселона" U-19 запомнилась двумя моментами. Голом Хуана Гаррида и удалением Илиаса Акомача.
"Динамо" с 10 очками возглавляет группу E. Такой результат помог киевлянам досрочно выйти в плей-офф турнира. "Бавария" с 0 баллами идет последней. Второе место у "Бенфики", а третье у "Бенфики".
В 5-м туре, 23 ноября, "Динамо" встретится на своем поле с мюнхенской "Баварией".
Матч основных команд "Динамо" – "Барселона" состоится сегодня на стадионе "Олимпийский" и начнется в 19:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
Юношеская Лига УЕФА
4-й тур
Группа E
2 ноября
"Динамо U-19" (Украина) – "Барселона U-19" (Испания) 4:1
Голы: Диалло, 2, 82, Попов, 45+1, Дячук, 66 – Гарридо, 37
Удаление: Акомач, 40 (вторая желтка карточка)
- 29 сентября во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" разгромно победило мюнхенскую "Баварию".
- 20 октября "Динамо" сыграло вничью против испанской "Барселоны" в 3 туре юношеской Лиги УЕФА.
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