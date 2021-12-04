"Динамо" разбило "Верес" и догнало "Шахтер" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 21-й минуте киевлян вывел вперед Беньямин Вербич. Вскоре после перерыва Виктор Цыганков не реализовал пенальти. Это не помешало "Динамо" довести счет до разгромного.

На 61-й минуте дубль сделал Вербич, а еще через 3 минуты отличился Цыганков.

"Динамо" победило "Верес" 3:0, набрало 44 очка и догнало "Шахтер" в турнирной таблице. Дончане также имеют 44 пункта, однако опережают киевлян благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Украины

17-й тур

4 декабря

"Верес" - "Динамо" 0:3

Голы : Вербич, 21, 61, Цыганков, 64



Удаление : Немчанинов, 87 ("Верес")

На 54-й минуте Цыганков не реализовал пенальти