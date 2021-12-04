"Динамо" разбило "Верес" и догнало "Шахтер" в УПЛ
В 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Луцке "Верес"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 21-й минуте киевлян вывел вперед Беньямин Вербич. Вскоре после перерыва Виктор Цыганков не реализовал пенальти. Это не помешало "Динамо" довести счет до разгромного.
На 61-й минуте дубль сделал Вербич, а еще через 3 минуты отличился Цыганков.
"Динамо" победило "Верес" 3:0, набрало 44 очка и догнало "Шахтер" в турнирной таблице. Дончане также имеют 44 пункта, однако опережают киевлян благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Чемпионат Украины
17-й тур
4 декабря
"Верес" - "Динамо" 0:3
Голы : Вербич, 21, 61, Цыганков, 64
Удаление : Немчанинов, 87 ("Верес")
На 54-й минуте Цыганков не реализовал пенальти
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" победил "Львов" со счетом 6:1.
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