Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве динамовцев на 20-й минуте вывел вперед Виталий Буяльский. Вскоре преимущество команды Мирчи Луческу увеличил Владислав Ванат.

До разгромного счета на 77-й минуте довел Виктор Цыганков.

"Динамо" победило "Металлист" 3:0, набрало 30 очков и вышло на третье место. Киевляне только по дополнительным показателям уступают "Шахтеру", который также имеет 30 пунктов. У дончан есть две игры в запасе.

"Металлист" с 16 баллами занимает десятое место. Лидирует в премьер-лиге "Днепр-1", у которого 35 очков.

Чемпионат Украины

Перенесенный матч 7-го тура

30 ноября

"Динамо" – "Металлист" 3:0

Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 77

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