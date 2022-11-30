"Динамо" разбило "Металлист" и догнало "Шахтер" в УПЛ
В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" обыграло "Металлист" и догнало "Шахтер" в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве динамовцев на 20-й минуте вывел вперед Виталий Буяльский. Вскоре преимущество команды Мирчи Луческу увеличил Владислав Ванат.
До разгромного счета на 77-й минуте довел Виктор Цыганков.
"Динамо" победило "Металлист" 3:0, набрало 30 очков и вышло на третье место. Киевляне только по дополнительным показателям уступают "Шахтеру", который также имеет 30 пунктов. У дончан есть две игры в запасе.
"Металлист" с 16 баллами занимает десятое место. Лидирует в премьер-лиге "Днепр-1", у которого 35 очков.
Чемпионат Украины
Перенесенный матч 7-го тура
30 ноября
"Динамо" – "Металлист" 3:0
Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 77
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное