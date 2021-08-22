"Динамо" разбило "Десну" в матче за первое место в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Центральный матч дня закончился разгромной победой "Динамо" над "Десной". Киевляне сумели забить черниговской команде четыре мяча. Голы на счету Виктора Цыганкова, который реализовал пенальти, и Виталия Буяльского, он сделал дубль.



Защитник "Десны" Тарас Завийский забил еще один гол в собственные ворота.



"Динамо" после победы над "Десной" возглавило турнирную таблицу. У киевлян 13 очков. Следом идут "Шахтер" и "Десна", у них по 12 баллов. Четвертое место за полтавской "Ворсклой" (11 пунктов).



Украинская Премьер-лига



5-й тур

22 августаБуяльский, 32, 57, Цыганков, 37 (пен.), Завийский, 79 (авт.)

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