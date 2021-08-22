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Главная Спорт "Динамо" разбило "Десну" в матче за первое место в УПЛ

"Динамо" разбило "Десну" в матче за первое место в УПЛ

22 августа, 2021 воскресенье
23:24
Спорт "Динамо" - "Десна"

В 5-м туре УПЛ киевское "Динамо" крупно победило черниговскую "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Центральный матч дня закончился разгромной победой "Динамо" над "Десной". Киевляне сумели забить черниговской команде четыре мяча. Голы на счету Виктора Цыганкова, который реализовал пенальти, и Виталия Буяльского, он сделал дубль.

Защитник "Десны" Тарас Завийский забил еще один гол в собственные ворота.

"Динамо" после победы над "Десной" возглавило турнирную таблицу. У киевлян 13 очков. Следом идут "Шахтер" и "Десна", у них по 12 баллов. Четвертое место за полтавской "Ворсклой" (11 пунктов).

Украинская Премьер-лига

5-й тур

22 августа

"Динамо" - "Десна" 4:0

Голы: Буяльский, 32, 57, Цыганков, 37 (пен.), Завийский, 79 (авт.)

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