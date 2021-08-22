"Динамо" разбило "Десну" в матче за первое место в УПЛ
В 5-м туре УПЛ киевское "Динамо" крупно победило черниговскую "Десну"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Центральный матч дня закончился разгромной победой "Динамо" над "Десной". Киевляне сумели забить черниговской команде четыре мяча. Голы на счету Виктора Цыганкова, который реализовал пенальти, и Виталия Буяльского, он сделал дубль.
Защитник "Десны" Тарас Завийский забил еще один гол в собственные ворота.
"Динамо" после победы над "Десной" возглавило турнирную таблицу. У киевлян 13 очков. Следом идут "Шахтер" и "Десна", у них по 12 баллов. Четвертое место за полтавской "Ворсклой" (11 пунктов).
Украинская Премьер-лига
5-й тур
"Динамо" - "Десна" 4:0
Голы: Буяльский, 32, 57, Цыганков, 37 (пен.), Завийский, 79 (авт.)
- 20 августа в первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".
- 21 августа донецкий "Шахтер" крупно победил одесский "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу.
- 22 августа в другом матче 5-го тура луганская "Заря" победила "Мариуполь"
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