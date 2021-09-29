"Динамо" разбило "Баварию" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команды встречались в Мюнхене. "Динамо" U-19 сумело забить "Баварии" U-19 4 мяча. Немцы пропустили голы от Назара Волошина, Ильи Скрипника, а также Самбы Диалло, который оформил дубль.



"Динамо" победило "Баварию" 4:0 и с 6 очками возглавило группу E. "Бавария" с 0 баллами идет последней. Второе место у "Барселоны", а третье - у "Бенфики".

В 3-м туре 20 октября "Динамо" встретится на гостевом поле с испанской "Барселоной".

Матч основных команд "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

Юношеская Лига УЕФА

2-й тур

Группа E

29 сентября

"Бавария U-19" (Германия) - "Динамо U-19" (Украина) 0:4

Голы: Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 86

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