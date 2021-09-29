"Динамо" разбило "Баварию" в юношеской Лиге УЕФА
Во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" крупно победило мюнхенскую "Баварию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команды встречались в Мюнхене. "Динамо" U-19 сумело забить "Баварии" U-19 4 мяча. Немцы пропустили голы от Назара Волошина, Ильи Скрипника, а также Самбы Диалло, который оформил дубль.
"Динамо" победило "Баварию" 4:0 и с 6 очками возглавило группу E. "Бавария" с 0 баллами идет последней. Второе место у "Барселоны", а третье - у "Бенфики".
В 3-м туре 20 октября "Динамо" встретится на гостевом поле с испанской "Барселоной".
Матч основных команд "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
Юношеская Лига УЕФА
2-й тур
Группа E
29 сентября
"Бавария U-19" (Германия) - "Динамо U-19" (Украина) 0:4
Голы: Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 86
- Напомним, 27 сентября главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подписал новый контракт с киевским клубом.
- 28 сентября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что не сомневается в успехе своей команды в матче с "Динамо" в Лиге чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.8Продажа 31.19
- Актуальное
- Важное