"Динамо" прошло "Штурм" в Лиге чемпионов
В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило австрийский "Штурм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в австрийском Граце, закончился победой "Динамо" со счетом 2:1. Киевляне пропустили первыми. На 27-й минуте Расмус Гейлунд после передачи Александера Прасса поразил ворота украинцев.
Первая встреча между командами завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0, поэтому сегодняшняя игра перешла в овертайм, где сильнее снова оказались украинцы.
На 97-й минуте Константин Вивчаренко получил мяч после роскошной передачи Виктора Цыганкова и нанес удар по воротам "Штурма". Мяч пролетел между ног голкипера и отправился в сетку ворот – 1:1.
Точку во встрече поставил Виктор Цыганков, который к ассисту прибавил еще и гол. 2:1 – киевское "Динамо" идет дальше.
В решающем раунде отбора ЛЧ "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой", прошедшей датский "Митьюлланд". Матчи должны пройти 16 и 23 августа.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд. Повторный матч
9 августа
"Штурм" (Австрия) – "Динамо" (Украина) 1:2 (Первый матч – 0:1)
Голы: Гейлунд, 27 - Вивчаренко, 97, Цыганков, 112
Все фото - Getty Images
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3 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в 3-м раунде квалификации ЛЧ.
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