Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в австрийском Граце, закончился победой "Динамо" со счетом 2:1. Киевляне пропустили первыми. На 27-й минуте Расмус Гейлунд после передачи Александера Прасса поразил ворота украинцев.

Первая встреча между командами завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0, поэтому сегодняшняя игра перешла в овертайм, где сильнее снова оказались украинцы.

На 97-й минуте Константин Вивчаренко получил мяч после роскошной передачи Виктора Цыганкова и нанес удар по воротам "Штурма". Мяч пролетел между ног голкипера и отправился в сетку ворот – 1:1.

Точку во встрече поставил Виктор Цыганков, который к ассисту прибавил еще и гол. 2:1 – киевское "Динамо" идет дальше.

В решающем раунде отбора ЛЧ "Динамо" встретится с португальской "Бенфикой", прошедшей датский "Митьюлланд". Матчи должны пройти 16 и 23 августа.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. Повторный матч

9 августа

"Штурм" (Австрия) – "Динамо" (Украина) 1:2 (Первый матч – 0:1)

Голы: Гейлунд, 27 - Вивчаренко, 97, Цыганков, 112

Все фото - Getty Images

3 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в 3-м раунде квалификации ЛЧ.

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