Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Ренн" – "Динамо" закончился победой французов со счетом 2:1. На 23-й минуте хозяева вышли вперед благодаря Мартину Терье.

Киевляне ответили на пропущенный мяч на 33-й минуте. Виктор Цыганков удачно сыграл на добивании после того, как Манданда отразил первый удар украинца.

Победный мяч случился на 89-й минуте поединка. 17-летний Дезире Дуйе воспользовался ошибкой Дениса Попова и уверенно отправил мяч в сетку ворот "Динамо" – 2:1.

Таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", имеющие по 7 очков. "Динамо" идет последним, у украинцев 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий – 3 набранных балла.

В 4-м туре "Динамо" снова сыграет против французского "Ренна". Матч пройдет 13 октября.

Лига Европы

3-й тур. Группа B

5 октября

"Ренн" (Франция) – "Динамо" (Украина) 2:1

Голы: Терье, 23, Дуйе, 89 – Цыганков, 33

"Ренн": Манданда, Ассиньон, Родон, Теате, Меллинг, Бурижо (Труффе, 84), Те, Угошукву, Майер (Калимуэндо, 64), Гуири (Дуйе, 64), Терье (Аблине, 79).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Забарный, Попов (Вивчаренко, 90+2), Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Кабаев (Ванат, 79), Беседин.

Предупреждение : Забарный, 88

15 сентября в вечере Лиги Европы киевское "Динамо" сенсационно проиграло в матче против "АЭК Ларнака".

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