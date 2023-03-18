"Динамо" проиграло "Заре" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве динамовцы запретили играть за "Зарю" двум арендованным у них футболистам - Сергею Булецу и Никите Бурде. Это не помогло команде Мирчи Луческу завоевать очки.

"Зарю" на 83-й минуте вывел вперед Эдуардо Герреро.

"Динамо" проиграло "Заре" 0:1 и с 33 очками осталось на четвертой позиции. Луганчане увеличили отрыв от киевлян до 4 пунктов и уходят третьими.

Чемпионат Украины

18-й тур

18 марта

"Динамо" – "Заря" 0:1

Гол : Герреро, 83