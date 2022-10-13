"Динамо" проиграло "Ренну" в матче Лиги Европы
В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в польском Кракове на стадионе "Краковия". Первый тайм прошел без голов, однако после перерыва на 49-й минуте Кристофер Ву открыл счет, переправив головой мяч из углового в ворота киевлян.
До конца матча ни одна из команд уже не смогла забить гол и счет игры остался 1:0 в пользу французов.
Таким образом, "Динамо" упустило шансы на выход в плей-офф.
"Динамо": Нещерет, Тимчик (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Дубинчак (Овчаренко, 66), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 70), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Кабаев, 66), Беседин (Ванат, 66) .
Запас: Игнатенко, Попов, Бурда, Перрис, Кравченко, Диалло, Кендзер.
"Ренн": Манданда, Меллинг, Теат, Ву, Ассиньон, Майер, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 84), Террье (Сулемана, 66), Калимуэндо-Муинга (Тет, 73), Д. Дуэ (Гуйри, 73) ).
Запас: Алемдар, Сален, Родон, Белосьян, Аблен, Г. Дуе, Франкуаз.
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды).
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