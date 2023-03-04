"Динамо" проиграло "Ингульцу" в первом матче после зимнего перерыва
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле уступило "Ингульцу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ингулец" повел в счете на 12-й минуте, когда забил Александр Козак. В конце первого тайма преимущество команды увеличил Владимир Одарюк.
Команда Мирчи Луческу проиграла свой первый матч после зимнего перерыва со счетом 0:2. Киевляне имеют 30 очков и идут в турнирной таблице третьими. "Ингулец" с 16 пунктами - 11-й.
Чемпионат Украины
16-й тур
4 марта
"Динамо" - "Ингулец" 0:2
Голы : Козак, 12, Одарюк, 43
- 3 марта "Кривбасс" победил "Колос" в стартовом матче 16-го тура чемпионата Украины.
- 4 марта "Днепр-1" в 16-м туре чемпионата Украины сыграл вничью с "Александрией" .
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