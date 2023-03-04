Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ингулец" повел в счете на 12-й минуте, когда забил Александр Козак. В конце первого тайма преимущество команды увеличил Владимир Одарюк.

Команда Мирчи Луческу проиграла свой первый матч после зимнего перерыва со счетом 0:2. Киевляне имеют 30 очков и идут в турнирной таблице третьими. "Ингулец" с 16 пунктами - 11-й.

Чемпионат Украины

16-й тур

4 марта

"Динамо" - "Ингулец" 0:2

Голы : Козак, 12, Одарюк, 43