"Динамо" проиграло "Фенербахче" в Лиге Европы
3 ноября в Кракове "Динамо" уступило турецкому "Фенербахче" в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Польше завершилась победой турецкого клуба – 2:0. За команду из Стамбула забили Арда Гюллер и Виллан Аран.
"Динамо" завершило выступление в еврокубках с 1 очком на последней позиции в группе B. "Фенербахче" набрал 14 пунктов и занял первое место. Французский "Ренн" с 12 баллами вышел в 1/16 ЛЕ со второго места.
Кипрский АЕК с 5 очками финишировал третьим и продолжит выступления в Лиге конференций.
Жеребьевка 1/16 Лиги Европы и Лиги конференций состоится 7 ноября.
Лига Европы
6-й тур. Группа B
3 ноября
"Динамо" (Украина) – "Фенербахче" (Турция) 0:2
Голы: Гюллер, 23, Аран, 45+2
- 3 ноября в Лиге конференций "Днепр-1" проиграл в гостях нидерландскому АЗ "Алкмару".
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