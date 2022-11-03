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"Динамо" проиграло "Фенербахче" в Лиге Европы

3 ноября, 2022 четверг
23:54
Спорт

3 ноября в Кракове "Динамо" уступило турецкому "Фенербахче" в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Польше завершилась победой турецкого клуба – 2:0. За команду из Стамбула забили Арда Гюллер и Виллан Аран.

"Динамо" завершило выступление в еврокубках с 1 очком на последней позиции в группе B. "Фенербахче" набрал 14 пунктов и занял первое место. Французский "Ренн" с 12 баллами вышел в 1/16 ЛЕ со второго места.

Кипрский АЕК с 5 очками финишировал третьим и продолжит выступления в Лиге конференций.

Жеребьевка 1/16 Лиги Европы и Лиги конференций состоится 7 ноября.

Лига Европы

6-й тур. Группа B

3 ноября

"Динамо" (Украина) – "Фенербахче" (Турция) 0:2

Голы: Гюллер, 23, Аран, 45+2

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Фенербахче
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