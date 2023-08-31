"Динамо" проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций и вылетело из еврокубков
В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" уступило турецкому "Бешикташу" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Турции, закончился поражением "Динамо" со счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 52-й минуте забил Венсан Абубакар.
Благодаря победе в первом матче (3:2) "Бешикташ" проходит в групповом раунде Лиги конференций. Для "Динамо" еврокубковый сезон закончился, киевляне не преодолели квалификацию.
Лига конференций
Плей-офф. Квалификация. 2-й матч
31 августа
"Бешикташ" (Турция) – "Динамо" (Украина) 1:0
Гол: Абубакар, 52
Первый матч – 3:2
- Луганская "Заря" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы победила чешскую "Славию" со счетом 2:1, но выбыла из ЛЕ и сыграет в групповом раунде Лиги конференций.
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