"Динамо" проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций и вылетело из еврокубков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Турции, закончился поражением "Динамо" со счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 52-й минуте забил Венсан Абубакар.

Благодаря победе в первом матче (3:2) "Бешикташ" проходит в групповом раунде Лиги конференций. Для "Динамо" еврокубковый сезон закончился, киевляне не преодолели квалификацию.

Лига конференций

Плей-офф. Квалификация. 2-й матч

31 августа

"Бешикташ" (Турция) – "Динамо" (Украина) 1:0

Гол: Абубакар, 52

Первый матч – 3:2