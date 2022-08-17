"Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов
В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Люблине, закончился победой "Бенфики" со счетом 2:0. Киевляне пропустили голы после ударов Жилберто и Гонсала Рамос.
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук появился на поле во втором тайме, когда заменил Рамоса на 63-й минуте.
Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ.
Лига чемпионов
Плей-офф, квалификация. Первый матч
17 августа
"Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия) 0:2
Голы: Жилберту, 9, Рамос, 37
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов (Сирота, 80), Дубинчак (Вовчаренко, 63), Андриевский, Шапаренко, Шепелев (Царенко, 73), Буяльский, Цыганков (Караваев, 64), Беседин (Ванат, 64) .
"Бенфика" : Одиссеас, Жилберту (Ба, 69), Отаменди, Морато, Гримальдо, Флорентину, Энцо, Нерес (Араужу, 63), Рафа, Жоау Марио (Шикинью, 84), Рамос (Яремчук, 63).
Предупреждение : Андриевский, 40
- 9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.
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