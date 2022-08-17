"Динамо" проиграло "Бенфике" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Люблине, закончился победой "Бенфики" со счетом 2:0. Киевляне пропустили голы после ударов Жилберто и Гонсала Рамос.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук появился на поле во втором тайме, когда заменил Рамоса на 63-й минуте.

Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ.

Лига чемпионов

Плей-офф, квалификация. Первый матч

17 августа

"Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия) 0:2

Голы: Жилберту, 9, Рамос, 37

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Попов (Сирота, 80), Дубинчак (Вовчаренко, 63), Андриевский, Шапаренко, Шепелев (Царенко, 73), Буяльский, Цыганков (Караваев, 64), Беседин (Ванат, 64) .

"Бенфика" : Одиссеас, Жилберту (Ба, 69), Отаменди, Морато, Гримальдо, Флорентину, Энцо, Нерес (Араужу, 63), Рафа, Жоау Марио (Шикинью, 84), Рамос (Яремчук, 63).

Предупреждение : Андриевский, 40

9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.

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