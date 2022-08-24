Об этом сообщает Еспресо .TV.

В первой встрече в Лодзи динамовцы уступили португальцам со счетом 0:2. Для выхода в групповой раунд команде Мирчи Луческу необходимо было брать реванш в Лиссабоне.

Однако игра, которая состоялась на стадионе "Да Луж", снова закончилась без голов динамовцев, а еще киевляне пропустили 3 мяча. В ворота украинцев забили Отаменди, Рафа Силва и Давид Нерес.

Этот еврокубковый сезон "Динамо" проведет в групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов

Квалификация. Раунд плей-офф. Повторная игра

23 августа

"Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 3:0 ( Первый матч – 2:0)

Голы: Отаменди, 26, Рафа Силва, 40, Нерес 43

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64), Шапаренко, Сидорчук, Караваев (Царенко, 87), Буяльский (Яцик, 90+2), Шепелев (Тимчик, 87), Беседин (Ванат, 64).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Фернандес, Флорентино (Вайгль, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Мариу, Рафа Силва (Араухо, 70), Рамуш (Муса, 52).

17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике" со счетом 0:2.

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