"Динамо" проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов
В 6-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло лиссабонской "Бенфике"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч закончился победой "Бенфики" над "Динамо" со счётом 2:0. Голы в ворота киевлян забили украинец Роман Яремчук и Жилберто.
Победу в группе E одержала мюнхенская "Бавария", выигравшая все шесть матчей и набравшая 18 очков. Со второго места в плей-офф вышла "Бенфика", у португальцев 8 баллов.
"Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы.
У "Динамо" всего 1 набранный балл. Для киевлян еврокубковый сезон завершился.
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
"Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 2:0
Голы: Яремчук, 16, Жилберт, 22
"Бенфика": Влаходимос, Жильберто (Лазаро, 73), Вертонген, Алмейда, Отаменди, Гримальдо, Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Рафа Силва (Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82), ( 73).
"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Буяльский, Вербич (Де Пена, 64), Цыганков (Караваев, 79), Гармаш (Рамирес, 79).
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" .
- В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.93
- Актуальное
- Важное