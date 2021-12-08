"Динамо" проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился победой "Бенфики" над "Динамо" со счётом 2:0. Голы в ворота киевлян забили украинец Роман Яремчук и Жилберто.



Победу в группе E одержала мюнхенская "Бавария", выигравшая все шесть матчей и набравшая 18 очков. Со второго места в плей-офф вышла "Бенфика", у португальцев 8 баллов.



"Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы.



У "Динамо" всего 1 набранный балл. Для киевлян еврокубковый сезон завершился.



Лига чемпионов



6-й тур



8 декабря



"Бенфика" (Португалия) – "Динамо" (Украина) 2:0



Голы: Яремчук, 16, Жилберт, 22



"Бенфика": Влаходимос, Жильберто (Лазаро, 73), Вертонген, Алмейда, Отаменди, Гримальдо, Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Рафа Силва (Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82), ( 73).



"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Буяльский, Вербич (Де Пена, 64), Цыганков (Караваев, 79), Гармаш (Рамирес, 79).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb