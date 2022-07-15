"Динамо" проиграло бельгийцам в благотворительном матче
Вечером 15 июля киевское "Динамо" уступило бельгийскому "Антверпену" в благотворительном матче
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Антверпена" и прошел под благотворительным лозунгом "Match For Peace! Stop The War!". За "Динамо" единственный мяч забил Виктор Цыганков.
Благотворительный матч
15 июля
"Антверпен" (Бельгия) – "Динамо" (Украина) 2:1
Голы: Янссен, 7, Бенсон, 70 – Цыганков, 40
- 12 июля в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило французскому "Лиону" .
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