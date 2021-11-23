"Динамо" проиграло "Баварии" и упустило шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Баварии" со счётом 1:2. Первый мяч "Динамо" пропустил на 14-й минуте. Роберт Левандовски роскошным ударом через себя отправил мяч в сетку ворот.



Немцы удвоили преимущество в конце первого тайма. Кингсли Коман роскошным ударом с близкого расстояния "расстрелял" ворота Георгия Бущана на 42-й минуте встречи.



В середине второго тайма "Динамо" смогло сократить отставание от "Баварии". Виктор Цыганков исполнил отличный пас и вывел Дениса Гармаша лицом к лицу с Мануэлем Нойером. Он свой момент не упустил и сделал счет 1:2.



После 5 матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и потеряло любые шансы на выход в плей-офф. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.



Второе место и шесть очков у "Барселоны". Четыре набранных балла у "Бенфики". Они свой матч начнут в 22:00.



8 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики".



Лига чемпионов



5-й тур



23 ноября



"Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия) 1:2



Голы : Гармаш, 70 - Левандовски, 14, Коман, 42



"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, , Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46), Шкурин (Гармаш, 46).



"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Сарр, 46), Куасси (Ньянзу, 85), Дэвис, Горетцка, Толиссо, Сане (Ричардс, 88), Мюллер, Коман (Рока, 67), Левандовские



Предупреждение: Шапаренко, 32 – Сарр, 52

Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии".