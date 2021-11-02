"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Киеве на "Олимпийском" на протяжении всего матча небольшой инициативой владела "Барселона", которая была ближе, чтобы открыть счет. На 62-й минуте Ансу Фати упал в штрафной киевлян и потребовал пенальти. Тем не менее, румынский рефери Овидиу Хацеган после просмотра видеоповтора отменил решение о назначении одиннадцатиметрового - испанский форвард сам зацепился за ногу защитника "Динамо" Томаша Кендзеры.

Каталонцы добились своего на 70-й минуте, когда после флангового прострела Оскара Мингесы мяч в ворота переправил Ансу Фати.

"Динамо" проиграло "Барселоне" 0:1 и с 1 очком осталось на последней позиции в группе D. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию. Лидирует с 12 баллами немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.

В 5-м туре "Динамо" сыграет 23 ноября в Киеве против "Баварии".

Лига чемпионов

4-й тур

Группа E

2 ноября

"Динамо" (Украина) – "Барселона" (Испания) 0:1

Гол: Фати, 70

"Динамо": Бущан – Кендзера (Тимчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский (Леднев, 81) – Цыганков, Де Пена (Вербич, 77) – Гармаш (Витиньо, 7)

"Барселона": тер Штеген – Мингеса, Гарсия, Лангле (Араухо, 79), Альба – Бускетс, Ф. де Йонг, Гонсалес – Гави (Дембеле, 66), Депай, Фати (Бальде, 87)

Предупреждения : Гармаш, 41, Буяльский, 45+1 – Гарсия, 20, Гави, 46, Лангле, 50