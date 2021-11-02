"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов
В 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанской "Барселоне"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Киеве на "Олимпийском" на протяжении всего матча небольшой инициативой владела "Барселона", которая была ближе, чтобы открыть счет. На 62-й минуте Ансу Фати упал в штрафной киевлян и потребовал пенальти. Тем не менее, румынский рефери Овидиу Хацеган после просмотра видеоповтора отменил решение о назначении одиннадцатиметрового - испанский форвард сам зацепился за ногу защитника "Динамо" Томаша Кендзеры.
Каталонцы добились своего на 70-й минуте, когда после флангового прострела Оскара Мингесы мяч в ворота переправил Ансу Фати.
"Динамо" проиграло "Барселоне" 0:1 и с 1 очком осталось на последней позиции в группе D. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию. Лидирует с 12 баллами немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.
В 5-м туре "Динамо" сыграет 23 ноября в Киеве против "Баварии".
Лига чемпионов
4-й тур
Группа E
2 ноября
"Динамо" (Украина) – "Барселона" (Испания) 0:1
Гол: Фати, 70
"Динамо": Бущан – Кендзера (Тимчик, 77), Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81), Буяльский (Леднев, 81) – Цыганков, Де Пена (Вербич, 77) – Гармаш (Витиньо, 7)
"Барселона": тер Штеген – Мингеса, Гарсия, Лангле (Араухо, 79), Альба – Бускетс, Ф. де Йонг, Гонсалес – Гави (Дембеле, 66), Депай, Фати (Бальде, 87)
Предупреждения : Гармаш, 41, Буяльский, 45+1 – Гарсия, 20, Гави, 46, Лангле, 50
- Напомним, 20 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" уступило гостям "Барселоне" со счетом 0:1.
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