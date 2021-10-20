"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Камп Ноу" "Барселона" повела в счете на 36-й минуте. Жорди Альба отдал диагональную передачу с левого фланга, киевляне оставили без опеки Жерара Пике, который ударом слету вогнал мяч в сетку с линии вратарской площадки.

"Динамо" уступило "Барселоне" 0:1 и с 1 очком опустилось на четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют 3 пункта и идут третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 6 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и идет второй. Свой матч 3-го тура они сыграют сегодня в 22:00 в Лиссабоне.

Второй круг группового раунда ЛЧ "Динамо" начнет 2 ноября в Киеве матчем против "Барселоны".

Лига чемпионов

3-й тур

Группа E

20 октября

"Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина) 1:0

Гол: Пике, 36



"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Коутинью, 46), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Серджио Роберто, 69), Дест, де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Тимчик, 78), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 85), Де Пена (Витиньо, 61), Сидорчук, Буяльский (Рамирес, 85), Шапаренко, Супряга (Гармаш, 61 )

Предупреждение: Дест, 90

Напомним, 19 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Киеве испанскому "Реалу" со счетом 0:5.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb