"Динамо" прогнало футболиста-иностранца в чемпионат Словении

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



"Динамо" отправило футболиста в аренду, но его контракт действует до конца этого сезона, поэтому Ибрагим Каргбо вряд ли вернется в Киев.



22-летний бельгиец присоединился к "Динамо" в зимнее межсезонье 2019/20, однако с тех пор провел всего 3 матча за основную команду. У него было много травм. В сезоне 2020/21 выступал на правах аренды за донецкий "Олимпик".

"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера – "Шахтера" – на 2 очка.



"Целье" по итогам 20 туров занимает седьмое место среди 10 участников элитного словенского дивизиона.