"Динамо" прогнало футболиста-иностранца в чемпионат Словении
Нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо до конца сезона будет играть в словенском "Целье"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Динамо" отправило футболиста в аренду, но его контракт действует до конца этого сезона, поэтому Ибрагим Каргбо вряд ли вернется в Киев.
22-летний бельгиец присоединился к "Динамо" в зимнее межсезонье 2019/20, однако с тех пор провел всего 3 матча за основную команду. У него было много травм. В сезоне 2020/21 выступал на правах аренды за донецкий "Олимпик".
"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера – "Шахтера" – на 2 очка.
"Целье" по итогам 20 туров занимает седьмое место среди 10 участников элитного словенского дивизиона.
- 9 января сообщалось, что бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк станет игроком одесского "Черноморца".
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