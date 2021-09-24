"Динамо" продлило контракт с одним из ключевых игроков команды
Киевское "Динамо" продлило контракт с уругвайцем Карлосом Де Пеной
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
Карлос Де Пена подписал с "Динамо" контракт до 2023 года. Финансовые условия не сообщаются.
В этом сезоне УПЛ Карлос Де Пена сыграл 6 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Уругваец является одним из ключевых игроков "Динамо". Он в киевском клубе с 2019 года.
Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 3,5 млн евро. Его прошлый контракт действовал до конца этого года.
- 9 июня стало известно, что уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена может продолжить карьеру в одном из клубов Южной Америки .
- 12 августа сообщалось, что Де Пена в ближайшее время может покинуть Украину .
- 16 августа американский клуб предложил 600 тыс. евро за Де Пену.
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