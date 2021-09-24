"Динамо" продлило контракт с одним из ключевых игроков команды

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



Карлос Де Пена подписал с "Динамо" контракт до 2023 года. Финансовые условия не сообщаются.

"Моя мотивация всегда на максимальном уровне. С момента приезда сюда я старался быть профессионалом. Я полностью выкладываюсь на каждой тренировке и в каждой игре. Любой футболист имеет лучшие и худшие моменты, но мотивация, цели и задачи - всегда одинаково высоки. Я в "Динамо" уже два с половиной года, и буду продолжать работать и делать все от себя зависящее, чтобы помочь команде ", - сказал Де Пена.

В этом сезоне УПЛ Карлос Де Пена сыграл 6 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Уругваец является одним из ключевых игроков "Динамо". Он в киевском клубе с 2019 года.

Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 3,5 млн евро. Его прошлый контракт действовал до конца этого года.

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