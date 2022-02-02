"Динамо" продало защитника в Венгрию за 700 тысяч евро
Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в венгерский "Фехервар"
Об этом сообщает официальный Instagram "Динамо".
Футболист "Динамо" Артем Шабанов подписал с "Фехерваром" полноценный контракт до 2024 года. Венгерский клуб заплатил киевлянам 700 тысяч евро. О заработной плате 29-летнего центрбека не сообщается.
Шабанов перешел в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в 2018 году. В этом сезоне украинец провел за киевлян 8 матчей и забил 1 гол.
За венгерский "Фехервар" уже выступают три украинца - Иван Петряк, Богдан Леднев и Евгений Макаренко.
- Напомним, 30 января стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное