"Динамо" продало защитника в Венгрию за 700 тысяч евро

Об этом сообщает официальный Instagram "Динамо".



Футболист "Динамо" Артем Шабанов подписал с "Фехерваром" полноценный контракт до 2024 года. Венгерский клуб заплатил киевлянам 700 тысяч евро. О заработной плате 29-летнего центрбека не сообщается.



Шабанов перешел в "Динамо" из донецкого "Олимпика" в 2018 году. В этом сезоне украинец провел за киевлян 8 матчей и забил 1 гол.



За венгерский "Фехервар" уже выступают три украинца - Иван Петряк, Богдан Леднев и Евгений Макаренко.

Напомним, 30 января стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".