"Динамо" продало футболиста одному из главных конкурентов
Полузащитник киевского "Динамо" Евгений Смирный перешел в луганскую "Зарю"
Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .
Смирный подписал с "Зарей" контракт на три года. Сумма компенсации не разглашается, transfermarkt утверждает, что киевляне получили за центрального хавбека $200 тыс.
23-летний Евгений Смирный является воспитанником "Динамо", за первую команду которого сыграл всего 7 матчей.
Первую часть нынешнего сезона футболист отыграл за "Черноморец", за который провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также выступал в аренде за "Колос".
На счету Смирного 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную Украины.
"Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на четвёртом месте.
- 9 января сообщалось, что бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк станет игроком одесского "Черноморца" .
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