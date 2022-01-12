"Динамо" продало футболиста одному из главных конкурентов

Об этом сообщает официальный сайт "Зари" .

Смирный подписал с "Зарей" контракт на три года. Сумма компенсации не разглашается, transfermarkt утверждает, что киевляне получили за центрального хавбека $200 тыс.

23-летний Евгений Смирный является воспитанником "Динамо", за первую команду которого сыграл всего 7 матчей.

Первую часть нынешнего сезона футболист отыграл за "Черноморец", за который провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также выступал в аренде за "Колос".

На счету Смирного 7 матчей и 1 гол за молодежную сборную Украины.

"Заря" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на четвёртом месте.