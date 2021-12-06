"Динамо" потеряло важного футболиста перед матчем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов
Польский защитник Томаш Кендзера не попал в заявку киевского "Динамо" на матч с португальской "Бенфикой" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По информации Meta-ratings.com.ua, Томаш Кендзера не попал в заявку на матч с "Динамо" из-за коронавируса. Футболист получил положительный тест на COVID-19. Информации о состоянии поляка нет.
В общем, Мирча Луческу сможет рассчитывать в матче с "Бенфикой" на 23 футболистов.
Заявка "Динамо" на матч с "Бенфикой":
Вратари : Бойко, Бущан.
Защитники : Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.
Полузащитники : Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, Де Пена, Леднев, Вербич, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
Форварды : Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.
В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило какие-либо шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.
Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов у "Бенфики".
8 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
- После этого португальская "Бенфика" сыграла вничью против испанской "Барселоны" .
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