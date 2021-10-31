"Динамо" потеряло ключевого футболиста перед матчем ЛЧ с "Барселоной"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам главного тренера киевского клуба Мирчи Луческу, левый защитник выбыл из-за травмы минимум на две недели.

"К сожалению, Миколенко будет по меньшей мере две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет", - сказал тренер после игры чемпионата Украины против "Мариуполя" (3:1), в котором он использовал на левом фланге обороны номинального центрального защитника Артема Шабанова.

"Динамо" встретится с "Барселоной" 2 ноября в Киеве. После первого круга команда луческа с 1 очком опустилась на четвертое место в турнирной таблице группы E. Каталонцы имеют 3 пункта и уходят третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и занимает вторую позицию.

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