"Динамо" потеряло двух важных футболистов из-за травм
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что киевский клуб долго не сможет рассчитывать на Александра Караваева и Владислава Кабаева
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Караваев получил травму во время тренировки. Он пропустит три недели. Кабаев тоже травмирован, мы пока не знаем, сколько времени продлится его восстановление", - сказал Мирча Луческу.
В этом сезоне 30-летний Александр Караваев провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. На счету 27-летнего Владислава Кабаева 19 матчей и 0 результативных действий.
- 8 апреля в 20-м туре УПЛ "Динамо" победило "Минай" со счетом 2:0.
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