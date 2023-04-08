"Динамо" потеряло двух важных футболистов из-за травм

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Караваев получил травму во время тренировки. Он пропустит три недели. Кабаев тоже травмирован, мы пока не знаем, сколько времени продлится его восстановление", - сказал Мирча Луческу.

В этом сезоне 30-летний Александр Караваев провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. На счету 27-летнего Владислава Кабаева 19 матчей и 0 результативных действий.