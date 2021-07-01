"Динамо" получит за травму Беседина на Евро-2020 солидную компенсацию

Об этом сообщает Sport.ua .

Согласно правилам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), "Динамо" получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира под эгидой УЕФА, выбывает на срок свыше 28 дней. За каждый день восстановления футболиста клуб будет получать 20 тыс. евро.

Артем Беседин травмировался в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 25-летний игрок уже прибыл в Киев, где прошел углубленное обследование. По словам врача "Динамо" Андрея Шморгуна, у форварда значительное повреждение коленного сустава. По предварительной информации, нападающему предстоит консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев.

Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

30 июня стало известно, что травмированній Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.

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