"Динамо" получит за травму Беседина на Евро-2020 солидную компенсацию
УЕФА будет платить "Динамо" 20 тыс. евро за каждый день восстановления форварда сборной Украины Артема Беседина от травмы, которую он получил на Евро-2020
Об этом сообщает Sport.ua .
Согласно правилам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), "Динамо" получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира под эгидой УЕФА, выбывает на срок свыше 28 дней. За каждый день восстановления футболиста клуб будет получать 20 тыс. евро.
Артем Беседин травмировался в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 25-летний игрок уже прибыл в Киев, где прошел углубленное обследование. По словам врача "Динамо" Андрея Шморгуна, у форварда значительное повреждение коленного сустава. По предварительной информации, нападающему предстоит консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- 30 июня стало известно, что травмированній Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное