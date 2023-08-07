"Динамо" получило соперника в плей-офф Лиги конференций
В понедельник, 7 августа, "Динамо" узнало потенциального соперника на решающем отборочном этапе Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка состоялась 7 августа в Ньоне (Швейцария). Для того чтобы пробиться в плей-офф отбора Лиги конференций "Динамо" необходимо преодолеть третий квалификационный раунд. Там 10 и 17 августа киевляне встретятся с греческим "Арисом".
В итоге в потенциальные соперники динамовцам достался победитель пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).
"Днепр-1" в случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы от чешской "Славии" сыграет в плей-офф лиги конференций с победителем пары "Лех" (Польша) - "Спартак" (Словакия).
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Раунд плей-офф
"Арис" (Греция) / "Динамо" (Украина) - "Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан)
"Славия" (Чехия)/"Днепр-1" (Украина) - "Лех" (Польша)/"Спартак" (Словакия).
Матчи состоятся 24 и 31 августа
Когда выступления в еврокубках начнут "Шахтер" и "Заря"
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .
Вице-чемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где 10 и 17 августа сыграет в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В случае поражения он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.
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