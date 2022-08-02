Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время процедуры жеребьевки в Ньоне (Швейцария) динамовцы были среди несеянных команд.

В соперники киевлянам могли достаться победители пар "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) и "Юнион" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия), которые встретятся в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

В итоге потенциальными соперниками "Динамо" стали "Бенфика" или "Митьюлланд".

Матчи плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 16–17 и 23–24 августа.

Команда Мирчи Луческу в третьем круге отбора ЛЧ сыграет с австрийским "Штурмом". Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи, повторная игра пройдет в Граце 9 августа.

Лига чемпионов

Жеребьевка раунда плей-офф

"Динамо" (Украина)/"Штурм" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)

"Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды) - "Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия)

"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)

"Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)

"Буде-Глимт" (Норвегия)/ "Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" (Хорватия)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль)/"Аполлон" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Владимире Путине.

30 июля словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос".

2 августа стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга пропустит по меньшей мере два месяца из-за травмы и не поможет киевлянам в матчах квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb