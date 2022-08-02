"Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой потенциального соперника получило киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время процедуры жеребьевки в Ньоне (Швейцария) динамовцы были среди несеянных команд.
В соперники киевлянам могли достаться победители пар "Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) и "Юнион" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия), которые встретятся в третьем квалификационном раунде ЛЧ.
В итоге потенциальными соперниками "Динамо" стали "Бенфика" или "Митьюлланд".
Матчи плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 16–17 и 23–24 августа.
Команда Мирчи Луческу в третьем круге отбора ЛЧ сыграет с австрийским "Штурмом". Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи, повторная игра пройдет в Граце 9 августа.
Лига чемпионов
Жеребьевка раунда плей-офф
"Динамо" (Украина)/"Штурм" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия)/"Митьюлланд" (Дания)
"Монако" (Франция)/ПСВ (Нидерланды) - "Юнион" (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия)
"Копенгаген" (Дания) - "Трабзонспор" (Турция)
"Карабах" (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия)
"Буде-Глимт" (Норвегия)/ "Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)/"Динамо" (Хорватия)
"Маккаби" (Хайфа, Израиль)/"Аполлон" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Пюник" (Армения)
- 27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Владимире Путине.
- 30 июля словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос".
- 2 августа стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга пропустит по меньшей мере два месяца из-за травмы и не поможет киевлянам в матчах квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.2
Покупка 39.2Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное