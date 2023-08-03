"Динамо" получило первого соперника в Лиге конференций
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций киевское "Динамо" встретится с греческим "Арисом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Первым соперником динамовцев в новом еврокубковом сезоне станет "Арис".
3 августа греческий клуб в ответной встрече второго отборочного раунда Лиги конференций победил армянский "Арарат" со счетом 1:0. Первая игра завершилась вничью 1:1.
"Динамо" и "Арис" проведут первый матч 10 августа в Греции, повторный – 17 августа в Бухаресте, где киевляне будут принимать своих соперников в Лиге конференций-2023/24.
Как сыграла в Лиге конференций "Ворскла"
Еще один представитель Украины в Лиге конференций - "Ворскла" - прекратила борьбу после второго раунда отбора, в котором уступила грузинской "Диле". После победы в первой игре в Кошице со счетом 2:1, полтавчане уступили в Гори - 1:3.
Эспрессо провел текстовой онлайн игры "Дила" - "Ворскла" .
Результат
Лига конференций
2-й квалификационный раунд
3 августа
"Арис" (Греция) – "Арарат" (Армения) 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол : Фабиано, 80
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