Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Первым соперником динамовцев в новом еврокубковом сезоне станет "Арис".

3 августа греческий клуб в ответной встрече второго отборочного раунда Лиги конференций победил армянский "Арарат" со счетом 1:0. Первая игра завершилась вничью 1:1.

"Динамо" и "Арис" проведут первый матч 10 августа в Греции, повторный – 17 августа в Бухаресте, где киевляне будут принимать своих соперников в Лиге конференций-2023/24.

Как сыграла в Лиге конференций "Ворскла"

Еще один представитель Украины в Лиге конференций - "Ворскла" - прекратила борьбу после второго раунда отбора, в котором уступила грузинской "Диле". После победы в первой игре в Кошице со счетом 2:1, полтавчане уступили в Гори - 1:3.

Эспрессо провел текстовой онлайн игры "Дила" - "Ворскла" .

Результат

Лига конференций

2-й квалификационный раунд

3 августа

"Арис" (Греция) – "Арарат" (Армения) 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол : Фабиано, 80