Об этом сообщает Еспресо.TV.

Динамовцы приступят к борьбе в новом розыгрыше ЛЧ со второго квалификационного раунда. На этой стадии киевляне могли получить в соперники два клуба – турецкий "Фенербахче" и кипрский АЭК.

В итоге в соперники киевлянам добрался клуб из Стамбула.

Первые матчи состоятся 19-20 июля, повторные – 26-27 июля. "Динамо" сыграет первый матч на своем поле.

Еще один представитель Украины в ЛЧ – "Шахтер" стартует в турнире сразу с группового раунда.

Жеребьевка ЛЧ

2-й квалификационный раунд

Путь представителей лиг

"Митьюлланд" (Дания) – АЭК (Кипр)

"Динамо" (Украина) – "Фенербахче" (Турция)

Путь чемпионов

Группа 1

"Тобол" (Казахстан)/ "Ференцварош" (Венгрия) – "Слован" (Чехия) / "Динамо" (Батуми, Грузия)

"Динамо" (Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония)/ "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"Лех" (Польша)/ "Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария)

Группа 2

ХИК (Финляндия)/ РФШ (Латвия) – "Виктория" (Чехия)

ТНС (Уэльс) / "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Боде-Глимт" (Норвегия)/ "Клаксвик" (Фареры)

"Балкани" (Косово) / "Жальгирис"(Литва) – "Мальме" (Швеция) / победитель предварительного раунда

Группа 3

"Лудогорец" (Болгария)/ "Сутьеска (Черногория) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/ "Гибернианс" (Мальта)

"Марибор" (Словения)/ "Шахтер" (Беларусь) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Шериф" (Молдова)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция)

"Пюник" (Армения)/ ЧФР "Клуж" (Румыния) – "Дюделанж" (Люксембург) / "Тирана" (Албания)

14 июня состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов

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