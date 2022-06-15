"Динамо" получило первого соперника в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с турецким "Фенербахче"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Динамовцы приступят к борьбе в новом розыгрыше ЛЧ со второго квалификационного раунда. На этой стадии киевляне могли получить в соперники два клуба – турецкий "Фенербахче" и кипрский АЭК.
В итоге в соперники киевлянам добрался клуб из Стамбула.
Первые матчи состоятся 19-20 июля, повторные – 26-27 июля. "Динамо" сыграет первый матч на своем поле.
Еще один представитель Украины в ЛЧ – "Шахтер" стартует в турнире сразу с группового раунда.
Жеребьевка ЛЧ
2-й квалификационный раунд
Путь представителей лиг
"Митьюлланд" (Дания) – АЭК (Кипр)
"Динамо" (Украина) – "Фенербахче" (Турция)
Путь чемпионов
Группа 1
"Тобол" (Казахстан)/ "Ференцварош" (Венгрия) – "Слован" (Чехия) / "Динамо" (Батуми, Грузия)
"Динамо" (Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония)/ "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
"Лех" (Польша)/ "Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария)
Группа 2
ХИК (Финляндия)/ РФШ (Латвия) – "Виктория" (Чехия)
ТНС (Уэльс) / "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Боде-Глимт" (Норвегия)/ "Клаксвик" (Фареры)
"Балкани" (Косово) / "Жальгирис"(Литва) – "Мальме" (Швеция) / победитель предварительного раунда
Группа 3
"Лудогорец" (Болгария)/ "Сутьеска (Черногория) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/ "Гибернианс" (Мальта)
"Марибор" (Словения)/ "Шахтер" (Беларусь) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Шериф" (Молдова)
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция)
"Пюник" (Армения)/ ЧФР "Клуж" (Румыния) – "Дюделанж" (Люксембург) / "Тирана" (Албания)
- 14 июня состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов
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