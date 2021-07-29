"Динамо" показало форму с 1990-х, в которой будет выступать в новом сезоне. ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

New Balance и "Динамо" продолжили сотрудничество и подписали контракт еще на три сезона - до 2024 года.

Новые комплекты формы киевского клуба являются современной интерпретацией спортивной одежды 1990-х годов.

Домашняя форма выполнена в бело-голубых цветах, выездная - в сине-голубых.

















Напомним, 28 июля "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачем из "Ворсклы".

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