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"Динамо" подпишет контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Украины

28 июля, 2021 среда
09:30
Спорт Владислав Кулач

"Динамо" решило подписать контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачем из "Ворсклы"

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

По его информации, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу решил оставить в команде Владислава Кулача, который находится в киевском клубе на просмотре и принимал участие в предсезонных сборах "Динамо".

В прошлом сезоне 28-летний форвард "Ворсклы" забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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