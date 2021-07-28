"Динамо" подпишет контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Украины
"Динамо" решило подписать контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачем из "Ворсклы"
Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.
По его информации, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу решил оставить в команде Владислава Кулача, который находится в киевском клубе на просмотре и принимал участие в предсезонных сборах "Динамо".
В прошлом сезоне 28-летний форвард "Ворсклы" забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
- Напомним, 9 мая стало известно, что лучшим бомбардиром чемпионата Украины по футболу с 15 голами стал форвард "Ворсклы" Владислав Кулач .
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