"Динамо" подписало новый контракт с Луческу
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подписал новый контракт с киевским топ-клубом
Об этом сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире программы " Большой футбол ".
По словам Суркиса, он подписал с Луческу новый контракт, чтобы футболисты были уверены в продолжении сотрудничества с нынешним тренером.
"Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, завтра придет новый другой тренер?", - рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
Предыдущий контракт Луческу действовал до 2023-го года. Румынский тренер возглавил "Динамо" летом 2020 года.
Мирча Луческу выиграл с "Динамо" УПЛ и Кубок Украины, дважды вывел команду в групповой этап в групповой этап Лиги чемпионов.
- Напомним, 22 сентября "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.
- После игры Мирча Луческу обвинил футболистов "Шахтера" в излишней агрессии.
- В ответ главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что ему не нужны уроки морали от Мирчи Луческу.
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