"Динамо" подписало новый контракт с Луческу

Об этом сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире программы " Большой футбол ".



По словам Суркиса, он подписал с Луческу новый контракт, чтобы футболисты были уверены в продолжении сотрудничества с нынешним тренером.



"Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, завтра придет новый другой тренер?", - рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис.



Предыдущий контракт Луческу действовал до 2023-го года. Румынский тренер возглавил "Динамо" летом 2020 года.



Мирча Луческу выиграл с "Динамо" УПЛ и Кубок Украины, дважды вывел команду в групповой этап в групповой этап Лиги чемпионов.

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