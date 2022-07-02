"Динамо" победило "Сьон" в благотворительном матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 2 июля, состоялся третий спарринг на предсезонном собрании в Швейцарии. Киевское "Динамо" победило местный "Сьон" со счетом 1:0.

Единственный мяч на 35-й минуте забил Владислав Ванат. Матч прошел под благотворительным лозунгом "Match For Peace! Stop The War!".

Благотворительный матч

2 июля

" Динамо" (Украина) – "Сьон" (Швейцария) 1:0

Гол: Ванат, 35

29 июня в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило швейцарской "Лозанни" .

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