"Динамо" победило "Сьон" в благотворительном матче
В благотворительном матче киевское "Динамо" победило швейцарский "Сьон"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 2 июля, состоялся третий спарринг на предсезонном собрании в Швейцарии. Киевское "Динамо" победило местный "Сьон" со счетом 1:0.
Единственный мяч на 35-й минуте забил Владислав Ванат. Матч прошел под благотворительным лозунгом "Match For Peace! Stop The War!".
Благотворительный матч
2 июля
" Динамо" (Украина) – "Сьон" (Швейцария) 1:0
Гол: Ванат, 35
- 29 июня в благотворительном матче киевское "Динамо" уступило швейцарской "Лозанни" .
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