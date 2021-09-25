"Динамо" победило "Рух" и оторвалось от "Шахтера" в УПЛ
В 9-м туре чемпионата Украины "Динамо" переиграло во Львове "Рух" и вернуло себе единоличное лидерство
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" повело в счете на 28-й минуте, когда отличился Виктор Цыганков. Через 10 минут преимущество киевлян увеличил Денис Гармаш.
Команда Мирчи Луческу победила "Рух" 2:0, набрала 25 очков и вернула себе единоличное лидерство. Динамовцы опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 3 пункта.
"Рух" имеет 8 баллов и занимает девятую позицию.
Чемпионат Украины
9-й тур
25 сентября
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Цыганков, 28 Гармаш, 38
"Шахтер" - "Верес" 4:1
Голы: Мельник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30
"Александрия" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25
24 сентября
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: А. Тиль, 36
- Напомним, 25 сентября в 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл в Киеве "Верес" .
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