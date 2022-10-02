Об этом сообщает Еспресо.TV

В Минае, на Закарпатье счет в матче на 51-й минуте открыл Виктор Цыганков. Его гол в итоге оказался победным.

"Динамо" победило "Минай" 1:0, набрало 6 очков и вышло на девятое место в турнирной таблице. "Минай" имеет 4 пункта и идет 11-м.

Чемпионат Украины

5-й тур

2 октября

"Минай" – "Динамо" 0:1

Гол : Цыганков, 51

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