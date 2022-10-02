"Динамо" победило "Минай" в чемпионате Украины
В воскресенье 2 октября "Динамо" победило "Минай" в 5-м туре чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV
В Минае, на Закарпатье счет в матче на 51-й минуте открыл Виктор Цыганков. Его гол в итоге оказался победным.
"Динамо" победило "Минай" 1:0, набрало 6 очков и вышло на девятое место в турнирной таблице. "Минай" имеет 4 пункта и идет 11-м.
Чемпионат Украины
5-й тур
2 октября
"Минай" – "Динамо" 0:1
Гол : Цыганков, 51
- 30 сентября, в 5-м туре чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" победил ковалевский "Колос", а ривненский "Верес" сыграл вничью со львовским "Рухом".
- 1 октября "Ворскла" в меньшинстве победила в Киеве "Ингулец" .
- Также в субботу "Шахтер" победил "Металлист" и стал единоличным лидером премьер-лиги.
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