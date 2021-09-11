"Динамо" победило "Металлист 1925" в УПЛ
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Харькове "Металлист 1925"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Харькове "Динамо" повело в счете сразу после перерыва, когда отличился Виктор Цыганков. На 52-й минуте преимущество киевлян увеличил Денис Гармаш.
"Динамо" победило "Металлист 1925" 2:0, набрало 19 очков и укрепило лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Александрию" - команда Мирчи Луческу опережает на 5 пунктов.
"Металлист 1925" имеет 6 баллов и идет 11-м.
Чемпионат Украины
7-й тур
11 сентября
"Металлист 1925" - "Динамо" 0:2
Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец".
- 11 сентября "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове.
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