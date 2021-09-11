"Динамо" победило "Металлист 1925" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Харькове "Динамо" повело в счете сразу после перерыва, когда отличился Виктор Цыганков. На 52-й минуте преимущество киевлян увеличил Денис Гармаш.

"Динамо" победило "Металлист 1925" 2:0, набрало 19 очков и укрепило лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Александрию" - команда Мирчи Луческу опережает на 5 пунктов.

"Металлист 1925" имеет 6 баллов и идет 11-м.

Чемпионат Украины

7-й тур

11 сентября

"Металлист 1925" - "Динамо" 0:2

Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52

Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец".

11 сентября "Рух" и "Заря" сыграли вничью во Львове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb