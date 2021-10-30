"Динамо" победило "Мариуполь" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Мариуполь" вышел вперед уже на 4-й минуте, когда пенальти реализовал Дмитрий Мишнев. Динамовцы отыгрались через 2 минуты усилиями Сергея Сидорчука. В середине первого тайма Николай Шапаренко вывел киевлян вперед.

На 68-й минуте Сидорчук оформил дубль. Владислав Клименко в компенсированное время сделал отставание хозяев в счете минимальным, но спастись от поражения "Мариуполь" не смог.

"Динамо" победило "Мариуполь" 3:2, набрало 35 очков и оторвалось от ближайшего преследователя - "Шахтера" - на 6 пунктов. "Мариуполь" с 4 баллами – на последней, 16-й позиции.

"Шахтер" свой матч 13-го тура сыграет сегодня в Киеве против "Десны" в 17:00.

Чемпионат Украины

13-й тур

30 октября

"Мариуполь" – "Динамо" 2:3

Голы : Мишнев, 4 (пен.), Клименко, 90+2 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29,