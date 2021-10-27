"Динамо" победило "Мариуполь" и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Динамо" взяло инициативу с первых минут и уже к концу первого тайма уверенно вело в счете. Беньямин Вербич и Артем Шабанов отличились голами в ворота "Мариуполя".



"Мариуполь" сумел сократить отставание только в конце встречи. На 85-й минуте Олег Очеретко поразил ворота Дениса Бойко.

"Динамо" победило "Мариуполь" 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины по футболу.

Кубок Украины

1/8 финала

27 октября

"Мариуполь" – "Динамо" 1:2

Голы : Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33