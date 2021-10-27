"Динамо" победило "Мариуполь" и вышло в четвертьфинал Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" победило "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" взяло инициативу с первых минут и уже к концу первого тайма уверенно вело в счете. Беньямин Вербич и Артем Шабанов отличились голами в ворота "Мариуполя".
"Мариуполь" сумел сократить отставание только в конце встречи. На 85-й минуте Олег Очеретко поразил ворота Дениса Бойко.
"Динамо" победило "Мариуполь" 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины по футболу.
Кубок Украины
1/8 финала
27 октября
"Мариуполь" – "Динамо" 1:2
Голы : Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес".
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