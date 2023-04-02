Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове счет на 52-й минуте открыл ударом со штрафного Владислав Ванат.

На 87-й минуте преимущество киевлян увеличил венесуэлец Эрик Рамирес.

Этот матч был сотым для Мирчи Луческу в должности главного тренера "Динамо"

"Динамо" победило "Львов" 2:0, набрало 36 очков и осталось на четвертом месте в турнирной таблице. "Львов" с 13 пунктами идет на последней, 16-й позиции.

Чемпионат Украины

19-й тур

2 апреля

"Львов" – "Динамо" 0:2

Голы: Ванат, 52, Рамирес, 87