"Динамо" победило "Львов" в сотом матче Луческу в должности тренера киевлян
2 апреля в чемпионате Украины по футболу "Динамо" обыграло "Львов" в сотом матче румына Мирчи Луческу в должности главного тренера киевского клуба
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове счет на 52-й минуте открыл ударом со штрафного Владислав Ванат.
На 87-й минуте преимущество киевлян увеличил венесуэлец Эрик Рамирес.
Этот матч был сотым для Мирчи Луческу в должности главного тренера "Динамо"
"Динамо" победило "Львов" 2:0, набрало 36 очков и осталось на четвертом месте в турнирной таблице. "Львов" с 13 пунктами идет на последней, 16-й позиции.
Чемпионат Украины
19-й тур
2 апреля
"Львов" – "Динамо" 0:2
Голы: Ванат, 52, Рамирес, 87
- 1 апреля "Александрия" обыграла "Ворсклу" и одержала первую победу под руководством Руслана Ротаня.
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