"Динамо" победило лидера УПЛ "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ужгороде, где проходила игра, "Динамо" на 41-й минуте вывел вперед Виталий Буяльский.

"Динамо" победило "Днепр-1" 1:0, набрало 33 очка и осталось на четвертом месте в турнирной таблице. "Заря" идет третьей и опережает киевлян на 1 пункт. "Днепр-1" и "Шахтер" продолжают делить лидерство и впереди команды Мирчи Луческу на 3 балла.

Чемпионат Украины

17-й тур

12 марта

"Днепр-1" – "Динамо" 0:1

Гол: Буяльский, 41