"Динамо" победило лидера УПЛ "Днепр-1"
В воскресенье, 12 марта, в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ужгороде, где проходила игра, "Динамо" на 41-й минуте вывел вперед Виталий Буяльский.
"Динамо" победило "Днепр-1" 1:0, набрало 33 очка и осталось на четвертом месте в турнирной таблице. "Заря" идет третьей и опережает киевлян на 1 пункт. "Днепр-1" и "Шахтер" продолжают делить лидерство и впереди команды Мирчи Луческу на 3 балла.
Чемпионат Украины
17-й тур
12 марта
"Днепр-1" – "Динамо" 0:1
Гол: Буяльский, 41
- 11 марта "Заря" победила "Львов" и увеличила отрыв от "Динамо" до 4 пунктов.
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